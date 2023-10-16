'Siyasi çözüm için süre daraldı, savaşın diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaşıldı'

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda 10 gün geride kalırken, olası kara harekatı için gergin bekleyiş devam ediyor.

Çatışmalar devam ederken İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da siyasi çözüm için sürenin daraldığını söyledi.

Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Tunus, Malezya ve Pakistanlı mevkidaşları ile telefonda Filistin konusunu görüştüğünü duyurdu.

İranlı Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Tunus, Malezya ve Pakistanlı mevkidaşlarımla yaptığım görüşmede, Gazze'de Siyonistlerin işlediği cinayet ve savaş suçlarının bir an önce durdurulması ve bölgeye hızla insani yardım gönderilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Siyasi çözüm için sürenin daraldığını ve kaçınılmaz olarak savaşın diğer cephelere yayılma ihtimali aşamasına yaklaştığını belirttim."