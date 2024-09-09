Skandal iddia! YouTube videosuyla ameliyata girdi, çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia edildi. NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Çocuğun ameliyat esnasında kalbi durdu

Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu. AA'nın aktardığına göre, ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti.

Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.