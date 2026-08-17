Skandal! İngiltere Başbakanı'nın Trump'ın danışmanı sandığı kişi sahte çıktı

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İngiltere’de eski Başbakan Keir Starmer’ın istifasının ardından geçtiğimiz ay göreve gelen yeni Başbakan Andy Burnham, kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles olarak tanıtan biriyle yazıştığı ortaya çıktı. Başbakanlık Ofisi, konuyu bir "ulusal güvenlik meselesi" olarak nitelendirerek yorum yapmayı reddetti.

Burnham ile Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles olduğunu iddia eden kişi arasındaki irtibat, İngiliz yetkililer bağlantının sahte olduğundan şüphelenmeye başlayana kadar devam etti. Konu, olay hakkında bilgi sahibi olan dört yetkili tarafından medyaya doğrulandı. Medyaya yansıyan haberlere göre yetkililer, İngiliz lider ile sahte bağlantı arasında sadece "birkaç mesaj alışverişi" yapıldığını söyledi.

Bir hükümet sözcüsü ise "Ulusal güvenlik meseleleri konusunda yorum yapmıyoruz" diyerek konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

İngiltere’nin Washington Büyükelçiliği Beyaz Saray’ı bilgilendirdi

Burnham ile kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak tanıtan kişi arasındaki irtibatın yazılı mesajlarla sınırlı kaldığı ve ikili arasında herhangi bir sözlü görüşme yapılmadığı öğrenildi.

Kaynaklar, sahte bağlantıyla herhangi bir önemli mesaj paylaşılmadığını ve mesajların şüpheli olduğunun anlaşılması üzerine "hızla ilgili makamlara bildirildiğini" söyledi.

Politico’nun haberine göre olayın ulusal güvenliği ilgilendirmesi nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki yetkili, İngiltere’nin olay nedeniyle endişe yaşadığını ve duruma ilişkin olarak İngiltere’nin Washington Büyükelçiliği’nin Beyaz Saray’ı bilgilendirdiğini açıkladı.

FBI, daha önce Beyaz Saray Genel Sekreteri Wiles’ın telefonunun geçtiğimiz yıl mayıs ayında hack’lenmesine ilişkin bir soruşturma yürütmüştü. O dönemde Wiles, kendisini taklit eden bir veya birden fazla kişinin, rehberindeki bağlantılarla iletişim kurduğunun ve üst düzey ABD’li yetkililere mesaj gönderdiğinin ortaya çıkmasının ardından telefonunun hack’lendiğini açıklamıştı.

Daha önce çok sayıda Amerikalı senatör, vali ve şirket yöneticisi, kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak tanıtan bir kişiden mesaj ve telefon aldıklarını açıklamıştı.

Burnham ile kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri Wiles olarak tanıtan kişi arasındaki yazışmaların içeriği ve bunların ne zaman yapıldığı henüz bilinmiyor.

Burnham, 20 Temmuz’da İngiltere Başbakanı olmuştu.