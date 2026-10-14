Skandallara dayanamayan Japon bakan istifasını verdi

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Japonya'da siyasi arenayı sarsan istifa kararı Kyodo News tarafından duyuruldu. Başbakan Sanae Takaichi'nin 17 Eylül'de gerçekleştirdiği kabine değişikliğiyle ilk kez bakanlık koltuğuna oturan Tarım Bakanı Kazuo Yana, görev süresini bir aydan kısa bir süre doldurabilmişken istifa etmek zorunda kaldı. İstifa kararının arkasında Yana'nın geçmişteki tartışmalı açıklamaları ve kamuoyunda oluşan yoğun baskı yer alıyor.

Tartışmalı açıklamalar ve bütçe kesintisi iddiaları

Yana'nın tepki çeken açıklamalarının temelinde, şubat ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde kendisini desteklemeyen belediye başkanlarının yol bütçelerinde ciddi kesintilere gidildiğini öne sürmesi yatıyor. Ayrıca Yana'nın, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde daha önce patlak veren ve parti üzerinde büyük baskı yaratan siyasi yolsuzluk skandalında disiplin cezası alan milletvekilleri arasında bulunması da eleştirileri artırmıştı.

Takaichi hükümeti için stratejik gerileme

Bu ayın sonunda görevindeki birinci yılını doldurmaya hazırlanan Başbakan Sanae Takaichi açısından Tarım Bakanı'nın istifası, önemli bir siyasi gerileme ve otorite kaybı olarak yorumlanıyor. Kabinedeki bu erken ayrılığın Takaichi hükümetinin izleyeceği politikaları ve kamuoyundaki güven oylamasını nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.