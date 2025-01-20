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Slovakya Başbakanı Fico Beştepe’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili özel bir görüşme gerçekleştirecek ve iki ülke arasında anlaşmaları imzalayacak.

Haber Merkezi
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Slovakya Başbakanı Fico Beştepe’de! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşıladı.

Fico'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fico'yu, külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

21 pare top atışı yapıldı

Erdoğan ve Fico'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Fico, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Fico birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fico, merdivenlerde Türkiye ve Slovakya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili anlaşmalar imzalanacak

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Fico, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fico onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

 

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