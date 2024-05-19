Slovakya Başbakanı Fico, hayati tehlikeyi atlattı

Dört gün önce uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Açıklamayı yapan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico ile ilgili olarak "Yaşamına dair doğrudan bir tehlike kalmadı" ifadesini kullandı.

Başbakan'ın tedavi gördüğü Banska Bystrica'daki hastanenin önünde basına konuşan Kalinak, Fico'nun durumunun "stabil" ve hekimlerin öngörüsünün de "pozitif" olduğunu dile getirdi. Bu gelişme üzerine biraz rahatladıklarını belirten Kalinak, buna rağmen 59 yaşındaki Fico'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yoğun bakımdaki tedavisine devam edileceğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Slovakya Başbakanı Fico, 15 Mayıs'ta Handlova kentinde, başkanlık ettiği bakanlar kurulu toplantısının ardından halkla sohbet etmek için bir grubun yanına yaklaştığı esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve Banska Bystrica'daki hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede acilen ameliyata alınan Fico'ya müdahale beş saat sürmüş, Cuma günü de Başbakan'ın iki saatlik bir başka ameliyata daha alındığı duyurulmuştu.

Slovakya Sağlık Bakanı Zuzana Dolinkova bu sabah yaptığı açıklamada, son ameliyatın Başbakan Fico'nun sağlık durumundaki gidişatı olumlu yönde değiştirdiğini aktararak, "Durumu ciddi ama aynı zamanda stabil." dedi.