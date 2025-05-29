  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na rüşvet suçu!
Takip Et

Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na rüşvet suçu!

Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir rüşvet almaktan suçlu bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na rüşvet suçu!
Takip Et

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Slovakya MB Başkanı Peter Kazimir rüşvet almaktan suçlu bulundu ve 200.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Kazimir'in para cezasını ödememesi halinde bir yıl hapis yatması gerekeceğini söyledi.

56 yaşındaki Kazimir, maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemde, bazı şirketlerin KDV iadelerinin hızlandırılması karşılığında üst düzey bir vergi memuruna 48.000 Euro rüşvet verdiği iddialarını reddetmişti. Karar temyize gidebilir.

Mahkûmiyet kararına ve görev süresinin 1 Haziran'da sona ermesine rağmen Kazimir şimdilik görevinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kazimir, bir üst mahkemenin suçunu onaylaması ya da Başbakan Robert Fico'nun hükümetinin şu ana kadar yapamadığı gibi yerine birini atamayı kabul etmesi halinde görevden alınabilir. O zamana kadar geçici olarak görevde kalmaya devam edecek.

Dünya
Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yakınlarından ABD hükümetinin politikalarına tepki!
Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yakınlarından ABD hükümetinin politikalarına tepki!
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti
AB'nin savunma fonu SAFE devrede: Türkiye'nin katılımı engellenebilir mi?
AB'nin savunma fonu SAFE devrede!
Astana Uluslararası Forumu başladı
Astana Uluslararası Forumu başladı
İsrail basını: ABD'nin yeni ateşkes anlaşması teklifi 60 günlük geçici ateşkesi içeriyor
İsrail basını: ABD'nin yeni ateşkes anlaşması teklifi 60 günlük geçici ateşkesi içeriyor
Mahkeme, Filistinli aktivist Halil'in ABD'den sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olacağını hükmetti
Filistinli aktivist Halil'in ABD'den sınır dışı edilmesinin anayasaya aykırı olacağı hükmedildi