Slovakya Merkez Bankası Başkanı'na rüşvet suçu!

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Slovakya MB Başkanı Peter Kazimir rüşvet almaktan suçlu bulundu ve 200.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Kazimir'in para cezasını ödememesi halinde bir yıl hapis yatması gerekeceğini söyledi.

56 yaşındaki Kazimir, maliye bakanı olarak görev yaptığı dönemde, bazı şirketlerin KDV iadelerinin hızlandırılması karşılığında üst düzey bir vergi memuruna 48.000 Euro rüşvet verdiği iddialarını reddetmişti. Karar temyize gidebilir.

Mahkûmiyet kararına ve görev süresinin 1 Haziran'da sona ermesine rağmen Kazimir şimdilik görevinde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kazimir, bir üst mahkemenin suçunu onaylaması ya da Başbakan Robert Fico'nun hükümetinin şu ana kadar yapamadığı gibi yerine birini atamayı kabul etmesi halinde görevden alınabilir. O zamana kadar geçici olarak görevde kalmaya devam edecek.