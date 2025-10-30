Slovakya, yayalar için hız sınırı getirdi

  1. Ekonomim
Slovakya Parlamentosu'nda kabul edilen düzenlemeyle, kaldırımda yürüyen, bisiklete binen veya scooter kullanan herkes için azami hız 6 km/s olacak. Amaç, özellikle scooter çarpışmalarını azaltmak.

Düzenlemeye göre, kaldırımdaki yayalar, bisiklet, kaykay, scooter ve e-scooter kullanıcıları bu hız sınırına uymak zorunda olacak. Değişikliğin amacı, özellikle scooter kullanıcılarıyla yayalar arasında artan çarpışmaları önlemek.

Teklifin sahibi, Smer Partisi milletvekili Lubomir Vazny, düzenlemenin “kaldırımlarda güvenliği artırmayı” hedeflediğini belirtti.

Yeni yasa 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak yetkililer, uygulamanın nasıl denetleneceğine dair detaylı bir plan açıklamadı.

Uzmanlara göre ortalama yürüme hızı 4 ila 5 km/s arasında değişiyor. İngiliz Kalp Vakfı (British Heart Foundation), 6,4 km/s hızın ise iyi kondisyonlu bir birey için “orta tempo” sayıldığını bildiriyor.

Yasa değişikliği muhalefet partileri ve İçişleri Bakanlığı tarafından eleştirildi. Bakanlık, genel bir hız sınırı koymak yerine e-scooter kullanımının kaldırımlarda tamamen yasaklanmasının daha uygun olacağını belirtti.

Muhalefetteki Progressive Slovakia partisinden milletvekili Martin Pekar, düzenlemenin “sürdürülebilir ulaşımı cezalandırdığını” savundu.

Pekar, “Yayalar için tehlike bisikletlilerden değil, araçlardan geliyor. Çarpışmaları azaltmak istiyorsak daha güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var, fiziksel olarak imkansız hız sınırlarına değil” dedi.

Sosyal medyada mizah konusu oldu

Yeni hız sınırı sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimi kullanıcılar, “Otobüse yetişmek için koşan biri ceza mı alacak?” şeklinde paylaşımlar yaptı.

