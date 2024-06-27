Slovakya’da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü
Slovakya’nın Nove Zamky bölgesi yakınlarında otobüsle yolcu treninin çarpışması sonucu 5 kişi öldü.
İHA
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Nove Zamky bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Slovakya medyası, kazaya karışan trenin Prag’dan Budapeşte’ye gittiğini aktardı.
Kazanın ardından acil servis tarafından yapılan açıklamada, “Kazada hayatını kaybedenleri derin bir üzüntüyle anarken, ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.