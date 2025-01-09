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Slovakya'dan Rus gazı hamlesi: Ukrayna'ya karşı 'sert önlemler' alacak

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus doğal gazının Avrupa'ya geçişini durduran Ukrayna yönetimine karşı sert önlemler alacaklarını söyledi.

AA
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Slovakya'dan Rus gazı hamlesi: Ukrayna'ya karşı 'sert önlemler' alacak
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Fico, basına yaptığı açıklamada, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya tedarikinin Kiev yönetimi tarafından sonlandırılmasına tepki gösterdi.

Sorunun çözüme kavuşturulmaması durumunda hem bu ülkeye hem de Slovakya'da yaşayan Ukrayna kökenli vatandaşlara karşı sert önlemler alınacağını bildiren Fico, sorunun çözülmesi için bir müddet bekleyeceklerini kaydetti.

Fico, Ukrayna'da mayın temizleme faaliyetleri dahil insani yardımların durdurulacağını, Slovakya'ya gelen Ukrayna vatandaşlarına yapılan yardımların ya kısmen ya da tamamen kesileceğini ifade etti.

Ukrayna'ya acil durumlarda sağlanan elektrik desteğinin durdurulacağını vurgulayan Fico, ayrıca Avrupa Birliği (AB) toplantılarında bu ülkeye karşı veto hakkını kullanacaklarını bildirdi.

Fico, Slovakya'daki koalisyon hükümetinin, bu sert önlemleri almak için parlamentoda yeterli çoğunluğa sahip olduğunu ileri sürdü.

İki ülke arasında gerginliğin yükselip yükselmemesiyle ilgilenmediğini belirten Fico, Ukrayna'yı doğal gaz geçişinin durdurulması nedeniyle daha önce de eleştirmiş ve buna tepki olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmüştü.

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