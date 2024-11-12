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Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: İsrail, bilinçli şekilde BM kurumlarını yok etmeye çalışıyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail'in bilinçli ve açık şekilde Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını yok etmeye çalıştığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: İsrail, bilinçli şekilde BM kurumlarını yok etmeye çalışıyor
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Fajon, Slovenya Radyo ve Televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ambargosu uygulanmasını ilk savunanlardan birisi olduğunu belirtti.

"İsrail'in BM kurumlarını bilinçli ve açık bir şekilde yok etmeye çalıştığı açıktır"

İsraillerin Filistin'de gasbettiği topraklardan ürün ithalatının yasaklanması için yasal olasılıkları incelediklerini aktaran Fajon, "İsrail'in, başta BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) olmak üzere BM kurumlarını bilinçli ve açık bir şekilde yok etmeye çalıştığı açıktır." dedi.

Fajon, aylardır aynı söylemleri tekrarladığına işaret ederek, "İsrail'in sivilleri öldürerek uluslararası hukuku çiğnediğini sürekli söylüyorum. Gazze'de 41 binden fazla sivil öldürüldü. Gazze, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kayıpların yaşandığı en karanlık yer." ifadelerini kullandı.

"Söylediklerimizin arkasındayız"

Çifte standarda yer olmadığını vurgulayan Fajon, "Slovenya en başından beri aynı tutumu sergilediği için saygı gören bir ülke. Söylediklerimizin arkasındayız ve bağlıyız. İsrail'in Lübnan'a saldırılarını da en başından beri kınıyoruz." diye konuştu.

Fajon, Lübnan'a maddi yardım da gönderdiklerini, daha fazla ne yapılabilir noktasında Lübnanlı mevkidaşıyla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

"Barış anahtar kelime olmalı"

Ateşkesin sağlanmasının herkes için öncelikli olması gerektiğinin altını çizen Fajon, "Ateşkesin gerçekleşeceğine dair her zaman iyimser olmak isterim. Barış anahtar kelime olmalı. Çatışmalar daha fazla yayılırsa büyük sorunlar bizi bekliyor." görüşünü aktardı.

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