Slovenya, İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Eurovision'a katılmayacak

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda tutma kararının ardından yarışmadan çekilme kararı alan ülkeler arasında bulunan Slovenya'daki RTV, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e karşı tutumlarında kararlı olduklarını belirtti.

RTV'nin etik standartlara bağlı olduğu aktarılan açıklamada, "Uluslar arasında barış, saygı ve eşitlik değerlerine bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bunların tüm EBU projelerinde kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Slovenya, Eurovision'a katılmayacak." vurgusu yapıldı.

4 ülke yarışmaya katılmayacak

RTV Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, dün yaptığı açıklamada, EBU'nun Rusya'nın katılımını onaylamadığını ancak şimdi İsrail için aynısını yapmaya cesaret edemediğini söylemişti.

Gazze'de 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve gazetecilerin halen bölgeye giremediğini aktaran Gorscak, "Geçen yılki yarışmada İsrail'in performansının siyasi olduğunu gördük. Biz Eurovision'a siyasetin girmemesi için mücadele ediyoruz. Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in yarışmada yer alması nedeniyle Hollanda, İspanya ve İrlanda da Eurovision'dan çekileceklerini duyurmuştu.