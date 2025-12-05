  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Slovenya, İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Eurovision'a katılmayacak
Takip Et

Slovenya, İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Eurovision'a katılmayacak

Slovenya’nın kamu yayın kuruluşu Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV), İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndaki katılımcı listesinde yer almaya devam etmesi halinde yarışmaya katılmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Slovenya, İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Eurovision'a katılmayacak
Takip Et

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışması'nda tutma kararının ardından yarışmadan çekilme kararı alan ülkeler arasında bulunan Slovenya'daki RTV, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e karşı tutumlarında kararlı olduklarını belirtti.

RTV'nin etik standartlara bağlı olduğu aktarılan açıklamada, "Uluslar arasında barış, saygı ve eşitlik değerlerine bağlı kalmaya devam ediyoruz. Bunların tüm EBU projelerinde kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail katılımcı ülkeler arasında yer aldığı sürece Slovenya, Eurovision'a katılmayacak." vurgusu yapıldı.

4 ülke yarışmaya katılmayacak

RTV Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, dün yaptığı açıklamada, EBU'nun Rusya'nın katılımını onaylamadığını ancak şimdi İsrail için aynısını yapmaya cesaret edemediğini söylemişti.

Gazze'de 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve gazetecilerin halen bölgeye giremediğini aktaran Gorscak, "Geçen yılki yarışmada İsrail'in performansının siyasi olduğunu gördük. Biz Eurovision'a siyasetin girmemesi için mücadele ediyoruz. Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in yarışmada yer alması nedeniyle Hollanda, İspanya ve İrlanda da Eurovision'dan çekileceklerini duyurmuştu.

ABD: Türkiye ile F-35 sorunu çözüme yakın!ABD: Türkiye ile F-35 sorunu çözüme yakın!Gündem
ABD, Lukoil’in yurt dışı istasyonlarına 2026 Nisan’a kadar muafiyet tanıdıABD, Lukoil’in yurt dışı istasyonlarına 2026 Nisan’a kadar muafiyet tanıdıDünya

 

Dünya
AB'den X'e 120 milyon Euro para cezası
AB'den X'e 120 milyon Euro para cezası
The Sun: Erkek kıtlığı yaşayan Avrupa ülkesinde kadınlar “saatlik koca” kiralıyor
The Sun: Erkek kıtlığı yaşayan Avrupa ülkesinde kadınlar “saatlik koca” kiralıyor
ABD, Lukoil’in yurt dışı istasyonlarına 2026 Nisan’a kadar muafiyet tanıdı
ABD, Lukoil’in yurt dışı istasyonlarına 2026 Nisan’a kadar muafiyet tanıdı
Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi
Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi
Temyiz Mahkemesi, Washington’a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durduran kararı askıya aldı
Temyiz Mahkemesi, Washington’a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durduran kararı askıya aldı
Brezilya'da pistteki bagaj yükleme aracında yangın: Yolcu uçağını duman sardı, yolcular tahliye edildi (Video)
Brezilya'da pistteki bagaj yükleme aracında yangın: Yolcu uçağını duman sardı