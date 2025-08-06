Slovenya, İsrail'in Filistin'de ürettiği ürünlerin ithalatını yasakladı

Karar, Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılar nedeniyle İsrail’e karşı alınan yeni adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Üçüncü ülkeler üzerinden yasağın delinmesine izin verilmeyecek

Slovenya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yasağın yalnızca doğrudan ithalatı değil, üçüncü ülkeler aracılığıyla dolaylı yollarla ithalatı da kapsayacak şekilde uygulanacağı belirtildi. Hükümet ayrıca, ilgili bakanlıklara söz konusu yasa dışı yerleşimlere yönelik Slovenya’dan yapılabilecek ihracatın da yasaklanması konusunun değerlendirilmesi için talimat verdi.

Golob: Uluslararası hukukun ciddi ihlalleri söz konusu

Slovenya Başbakanı Robert Golob, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail’in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin uluslararası insancıl hukukun ciddi ve tekrarlanan ihlallerini oluşturduğunu ifade etti. Golob, “İsrail hükümetinin yasadışı yerleşimleri inşa etmesi, kamulaştırmalar, Filistinli nüfusun zorla yerinden edilmesi ve evlerinin yıkılması gibi eylemleri sadece Filistin halkının yaşamını ve onurunu değil, aynı zamanda uluslararası düzenin temelini de tehdit etmektedir” dedi.

Slovenya, İsrail ile silah ticaretini durduran ilk AB ülkesi oldu

Slovenya, 31 Temmuz tarihinde İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Hükümetin aldığı bu karar, İsrail’e yönelik diplomatik baskıların artırıldığı bir dönemde dikkat çekti. Ayrıca Slovenya, geçtiğimiz haftalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koalisyon ortakları olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’i “istenmeyen kişi” ilan ederek bu kişilerin ülkeye girişini yasaklayan ilk AB ülkesi olmuştu.