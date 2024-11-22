Slovenya, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacağını duyurdu
Slovenya Başbakanı Robert Golob, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine destek verdiğini bildirdi.
Golob, hükümete ait X hesabından yaptığı açıklamada, UCM'nin, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkındaki karara saygı duyduğunu kaydetti.
Slovenya, Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına uyacak
Başbakan Golob, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararına da ülkesinin tamamen uyacağını bildirdi.
Slovenya, İsrail'in saldırılarının ardından haziranda Filistin'i devlet olarak tanımıştı.