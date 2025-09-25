Slovenya, Netanyahu'yu "istenmeyen kişi" ilan etti

Slovenya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Neva Grasic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun savaş ve insanlığa karşı suç işlediğinin kamuoyunca bilindiğini vurguladı.

The Government of 🇸🇮 decided to sanction Benjamin #Netanyahu, PM of the State of #Israel 🇮🇱, after previously having barred two extremist Cabinet ministers.



Mr Netanyahu is subject to proceedings for his responsibility for war crimes and crimes against humanity.

Slovenya'nın bugün yapılan hükümet oturumunda Netanyahu'nun ülkede "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyuran Grasic, İsrail Başbakanı'nın Slovenya'ya girişinin yasaklandığını belirtti.

Grasic, "Hükümet bu kararıyla İsrail'e, Slovenya'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına ve uluslararası insancıl hukuka yönelik saygı beklediği yönünde açık bir mesaj gönderiyor" ifadesini kullandı.

Državna sekretarka @MZEZ_RS Neva Grašič:

Vlada je danes sprejela ukrep proti Benjaminu Netanjahuju, predsedniku vlade države Izrael, ki sledi že sprejetim ukrepom proti dvema ekstremnima izraelskima ministroma.



Javnosti je znano, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve…



Javnosti je znano, da proti njemu tečejo postopki zaradi storitve… pic.twitter.com/coBH2n2TJv — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 25, 2025

Slovenya daha önce de İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i istenmeyen kişi ilan etmişti.