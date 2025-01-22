Slovenya'nda madende göçük faciası! Ölü sayısı yükseldi
Slovenya'nın Velenje şehrindeki maden ocağında dün meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Slovenya'nın Velenje şehrindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Madenin Genel Müdürü Marko Mavec, madende meydana gelen kazada 3 işçinin güvenli bölgeye ulaşamadığını ve hayatını kaybettiğini aktardı.
Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanlığı, kaza sonrası soruşturma başlatıldığını ve bölgedeki diğer madenlerin yarından itibaren çalışmalara başlayacağını açıkladı.
Velenje şehrinde linyit çıkarılan maden ocağında dün henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana gelmiş, 1 işçi hayatını kaybetmişti.