Snapchat, eski fotoğraf ve videolar için ücret almaya başlayacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından Snapchat, neredeyse on yıldır ücretsiz sunduğu bir hizmeti paralı hale getiriyor. 2016’da devreye giren Memories özelliği sayesinde kullanıcılar geçici paylaşımlarını kalıcı olarak saklayabiliyordu.

BBC'de yer alan habere göre şirket, 5 GB’ı aşan içeriklere sahip kullanıcıların artık ücret ödemesi gerektiğini duyurdu. Snap’in blog yazısında, “Bir hizmeti ücretsiz kullanmaktan ücret ödemeye geçmek kolay değil ama bu değişikliğin topluluğumuz için değerli olacağına inanıyoruz” denildi.

Ne kadar ödenecek?

Snapchat, kullanıcıların 5 GB’ı aşması halinde 100 GB’lık bir plana yönlendirileceğini açıkladı. Şirketin TechCrunch’a verdiği bilgilere göre bu plan ayda 1,99 dolar olacak.

250 GB depolama alanı ise Snapchat+ aboneliğiyle birlikte 3,99 dolara sunulacak. Snap, değişikliğin “kademeli küresel” bir şekilde devreye alınacağını belirtti.

Sosyal medyada yeni dönem mi?

Uzmanlar bu kararı sosyal medya sektöründeki kaçınılmaz bir dönüşüm olarak yorumluyor. Battenhall adlı sosyal medya danışmanlığının CEO’su Drew Benvie, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada depolama için ücret ödeme dönemi kaçınılmaz. Artık daha az paylaşıyor ama çok daha fazlasını saklıyoruz. Bu da platformların işleyişinde yeni bir evrime yol açıyor” dedi.

Snapchat’in rakipleriyle rekabeti

Snap, nisan ayında Snapchat’in 900 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı ancak uygulama, Instagram ve TikTok gibi milyarlarca kullanıcıya sahip rakipleri karşısında popülerliğini korumakta zorlanıyor.

Bazı yorumcular, ücretsiz depolamanın Snapchat’i “ayakta tutan tek özellik” olduğunu söyleyerek, ücretli modele geçişin uygulamayı daha da zayıflatabileceğini öne sürdü.