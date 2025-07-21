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SNHR: Süveyda'da ölümleri belgelenenlerin sayısı 558'e yükseldi

Suriye İnsan Hakları Ağı, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısının 558'e ulaştığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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SNHR: Süveyda'da ölümleri belgelenenlerin sayısı 558'e yükseldi
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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde, Bedevi Araplar ve aşiret güçlerinden oluşan ittifak ile bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısının 558'e çıktığını bildirdi.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'den yapılan açıklamaya göre, 13-20 Temmuz'da Süveyda'daki çatışmalarda ölümleri belgelenenlerin sayısı 558'e yükseldi.

Hayatını kaybedenler arasında 11 çocuk, 17 kadın, 6 sağlık personeli ve 2 medya çalışanı yer aldı.

SNHR ayrıca, 783'ten fazla kişinin farklı derecelerde yaralandığını da ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Ağı, 13-18 Temmuz tarihlerinde Süveyda'daki çatışmalarda 6'sı çocuk, 9'u kadın en az 321 kişinin yaşamını yitirdiğini, 436'dan fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

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