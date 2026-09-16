Şoför kabini bile yok! Sürücüsüz kamyon yollara çıktı

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Kamyonda sürücü ve güvenlik operatörü bulunmuyor

Einride ve Lidl tarafından yapılan açıklamaya göre, otonom kamyon günlük lojistik operasyonlarını insan müdahalesi olmadan gerçekleştiriyor. Araçta geleneksel kamyonlardan farklı olarak sürücü kabini de bulunmuyor.

Kamyonun trafiğe çıkabilmesi için Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu’ndan (KBA) özel izin alındı. Şirketler, söz konusu iznin Almanya’da bu kapsamda verilen ilk izin olduğunu belirtti.

Seviye 4 otonom sürüş nedir?

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi, aracın belirli yollar ve önceden tanımlanmış koşullar altında insan müdahalesine ihtiyaç duymadan hareket edebilmesini sağlıyor.

KBA tarafından verilen izin öncesinde aracın gerçek yol koşullarındaki kullanımına ilişkin kapsamlı bir güvenlik doğrulama sürecinden geçirildiği belirtildi.

Otonom kamyonun rotası genişletilecek

Einride ve Lidl, ilk aşamada tek bir dağıtım merkezi ile mağaza arasındaki sevkiyatlarda kullanılan sistemin ilerleyen dönemde daha geniş bir dağıtım ağına dönüştürülmesini planlıyor.

Bu kapsamda kamyonun birden fazla noktaya uğrayarak teslimat veya yük toplama işlemi gerçekleştirdiği “milkrun” olarak adlandırılan lojistik modelinin kullanılması hedefleniyor.

Sürücü açığına çözüm hedefleniyor

Şirketler, projenin ticari araç sürücülerine yönelik açığın azaltılmasına ve tedarik zincirlerinin daha güvenilir hale getirilmesine katkı sağlamasını amaçlıyor.

Lidl’ın bağlı bulunduğu Schwarz Group bünyesindeki diğer şirketlerde de benzer otonom araçların kullanılması için görüşmeler yürütüldüğü bildirildi.

Projenin kapsamının genişletilmesiyle birlikte sürücüsüz kamyonların Almanya’daki perakende lojistiğinde daha fazla rota ve noktada kullanılması planlanıyor.