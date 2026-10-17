SoftBank güvenlik devi Allied Universal'ı 18 milyar dolara bünyesine katmaya hazırlanıyor

Teknoloji ve yatırım dünyasının dev ismi SoftBank Group, portföyünü genişletmek için yeni ve stratejik bir hamleye hazırlanıyor. Şirket, ABD'li güvenlik hizmetleri sağlayıcısı Allied Universal'ı yaklaşık 18 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden satın almayı değerlendiriyor. Görüşmelerin henüz ön aşamada olduğu ve taraflar arasında henüz nihai bir karara varılmadığı ifade ediliyor.

Güvenlik sektöründe robotik ve otomasyon dönemi

İşletmelere, etkinlik alanlarına ve büyük organizasyonlara güvenlik personeli sağlayan Allied Universal, aynı zamanda veri merkezi altyapılarının geliştirilmesine de destek veriyor. SoftBank kurucusu Masayoshi Son’ın yapay zekaya artan odağı ve otomasyon teknolojilerini farklı sektörlere entegre etme hedefi, bu hamlenin arkasındaki temel itici güç olarak öne çıkıyor. Anlaşmanın hayata geçmesi durumunda SoftBank'ın, bazı güvenlik görevlerinde zaman içinde robotları kullanmayı hedefleyebileceği kaydediliyor.

SoftBank'ın yatırım stratejisi sürüyor

Geçmişte Vision Fund aracılığıyla devasa teknoloji yatırımlarına imza atan, Alibaba'ya erken aşamada ortak olan ve Arm'da çoğunluk hissesine sahip bulunan SoftBank, son dönemde robotik alanındaki yatırımlarına hız kazandırmıştı. Şirket geçen yıl İsviçreli mühendislik grubu ABB’nin robotik işini 5,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmıştı. Allied Universal görüşmelerinin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı merakla beklenirken, her iki şirketten de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.