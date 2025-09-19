Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor

Başkent Mogadişu’nun sokaklarında sabahın erken saatlerinde açılan çarşı ve pazarlar, rengarenk meyveler, baharatlar ve el işi ürünlerle dolup taşarken ülkeyi ziyaret eden turistler, hem plajda yüzüyor hem de çölde ralli yapıyor.

Alışveriş yapan Somalililer, günlük ihtiyaçlarını karşılarken pazarlık kültürünün de canlı örneklerini sergiliyor. Bu manzaralar, kentin farklı bölgelerinde güvenlik endişelerine rağmen hayatın olağan akışında sürdüğünü gösteriyor.

Sadece çarşı ve pazarlar değil sahiller ve doğal güzellikler de Somali’nin farklı ve umut vadeden yüzünü yansıtıyor. Hint Okyanusu'nun kıyısında uzanan bembeyaz kumsallar, özellikle gençler için hem dinlenme hem de spor alanı olarak kullanılıyor.

Futbol oynayan çocukların neşesi, plajlarda yürüyen ailelerin adımlarıyla birleşirken zaman zaman düzenlenen plaj etkinlikleri, ülkenin turizm potansiyelini gözler önüne seriyor.

Çöl rallilerine yoğun ilgi

Son yıllarda Somali'de düzenlenen çöl rallileri, dikkat çeken etkinlikler arasında yer alıyor. Zorlu arazi koşullarında gerçekleştirilen bu yarışlar, hem katılımcılar hem de izleyiciler için heyecan verici deneyim sunuyor.

Mogadişu’nun yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Cezire bölgesinde düzenlenen yarışlar, özellikle resmi tatil olan cuma günlerinde yoğun ilgi görüyor. Aynı günlerde Somalililer, arkadaşları ve aileleriyle piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Tüm bu günlük yaşam dinamikleri, Somali halkının zorluklara rağmen umudunu koruduğuna işaret ediyor. Kadınların pazarlarda ve küçük işletmelerde aktif rol alması, toplumsal yapının ayakta kalmasına katkı sağlıyor.

"Afrika Boynuzu, turizm açısından önemli potansiyele sahip"

Turizm uzmanları, Somali’nin uzun sahil şeridi, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle Afrika Boynuzu'nda turizm açısından önemli potansiyele sahip olduğuna dikkati çekiyor.

Güvenlik sorunlarının azalması durumunda Somali’nin, deniz turizmi ve macera sporları alanında bölgenin cazibe merkezlerinden olabileceği ifade ediliyor.

"İnsanların ülkenin güzelliklerini görmesini sağlıyoruz"

Turist rehberi Bella Maxamed Iimaan ve Nagat Ahmed, ülkenin turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hem yerel halk hem de yabancı turistler için hizmet sunduklarını belirten Bella Maxamed Iimaan, cuma ve cumartesi günleri çok sayıda kişiyi Cezire bölgesine getirdiğini söyledi ve "İnsanların ülkenin güzelliklerini görmesini sağlıyoruz." dedi.

Bella Maxamed Iimaan, yurt dışında doğmuş Somali kökenlileri de sahile ve turistik bölgelere getirdiğini anlatarak, “Temiz hava alıyorlar, buranın tadını çıkarıyorlar. Böylece yeni yerler keşfediyor ve Somali hakkında yeni bir bakış açısı kazanıyorlar." diye konuştu.

“Mogadişu, artık daha güvenli"

Somalili Ahmed de Yemen’de doğup Mısır’da büyüdüğünü belirterek, “Buralara tatil için geliyoruz. Turistler gibi vakit geçiriyoruz." dedi.

Ülkenin geçmişe göre daha güvenli hale geldiğini vurgulayan Ahmed, 2020’de yaptığı ziyaretten bu yana birçok şeyin değiştiğini söyledi.

Ahmed, “Mogadişu, artık daha güvenli. Hayat daha iyi. Artık dışarı çıkabiliyoruz, başımıza bir şey gelmeden. Buna seviniyoruz, elhamdülillah mutluyuz. Ülkemizin daha da iyi olmasını diliyorum. İnşallah gelecekte çok daha güvenli olacak." şeklinde konuştu.

Somali hükümetinin halkın güvenliği için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Ahmed, uluslararası topluma çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ülkemizi ziyaret edebilirsiniz, güvenli hale geldi. Burada birçok güzel yerimiz var, tatil yapabilirsiniz. Tek istediğim şey, buraya daha bilgili insanların gelmesi çünkü son 30 yıldır Somali’de eğitim çok iyi durumda değildi. Bu yüzden yeni insanlar gelip eğitim verebilir, bu bizim için çok önemli."