Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Etiyopya'nın engellemeleri sonrası AfB Zirvesi'ni terk etti

Somali Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Abdikadir Ali Dige, düzenlediği basın toplantısında, Addis Ababa’daki Afrika Birliği Zirvesi'nde güvenlik birimleriyle yaşanan gerginliğin ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve heyetin toplantıları bırakarak geri döndüğünü belirtti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Mahmud, zirve başlamadan önce otel çıkışında kendi aracına binmesine izin verilmediğini ve toplantıya başka bir cumhurbaşkanının aracıyla ulaştığını açıklamıştı.

Mahmud ayrıca, zirvenin basına kapalı toplantısına gitmeye hazırlanırken Etiyopya güvenlik güçlerinin kendisine engel olmaya çalıştığını söylemişti.

Somali Cumhurbaşkanı, zirvede yaptığı konuşmada, Somaliland'la yaptığı kıyı anlaşmasından ötürü Etiyopya'yı topraklarını ilhak etmeye çalışmakla suçlamıştı.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise AfB'ye, yaşananlara ilişkin soruşturma başlatma çağrısı yapılmıştı.

Bugün başlayan ve yarın da sürecek zirvede kıta ülkelerinin liderleri, eğitimden sağlığa, güvenlikten ekonomiye kıta sorunlarını ve reform taleplerini masaya yatırıyor.