Somali'de bir uçak kalkıştan kısa süre sonra denize düştü! ( Video)

StarSky Havayolları’na ait bir yolcu uçağı, Aden Adde Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra Mogadişu açıklarında denize düştü.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre uçak, 23 numaralı pistten havalandıktan hemen sonra yükselmekte sorun yaşadı. İlk değerlendirmelere göre olayın, uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, uçağın bir kanadının tamamen koptuğu görülürken, çevrede çok sayıda kişinin toplandığı dikkat çekti. Havalimanı yetkilileri, kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin kazanın hemen ardından bölgeye sevk edildiğini bildirdi.