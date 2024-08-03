  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Somali'de plaj ve otele saldırı! 32 kişi öldü
Takip Et

Somali'de plaj ve otele saldırı! 32 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Somali'de plaj ve otele saldırı! 32 kişi öldü
Takip Et

Somali Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 32 kişi öldü, 63 kişi yaralandı

Açıklamada, bir intihar bombacısının sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattığı, birkaç saldırganın da otele girerek etrafa ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü.

Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.

Romanya, Ukrayna'nın NEPTÜN füzesini envanterine almak istiyorRomanya, Ukrayna'nın NEPTÜN füzesini envanterine almak istiyorSavunma Sanayi

 

İstanbul Adliyesi saldırısında 19 sanığa davaİstanbul Adliyesi saldırısında 19 sanığa davaGündem

 

Dünya
Son dakika... İran'dan Haniye mesajı: Kaldığı oda dışarıdan vuruldu, intikamı alınacak
Haniye nasıl öldürüldü? İran'dan açıklama
ABD'den 11 Eylül kararı: Sanıklarla yapılan anlaşma feshedildi
ABD'den 11 Eylül kararı: Sanıklarla yapılan anlaşma feshedildi
Gazze'de can kaybı 39 bin 550'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 39 bin 550'ye yükseldi
Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye: Bu saldırılar bizi durduramaz
Heniyye'nin oğlu Abdusselam: Bu saldırılar bizi durduramaz
Gazze, açlıkla mücadele ediyor
Gazze, açlıkla mücadele ediyor
Trump, Harris ile canlı yayında tartışmayı kabul etti
Trump, Harris ile canlı yayında tartışmayı kabul etti