Somali’de terör örgütü Eş-Şebab’a ağır darbe: 20'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Somali güvenlik güçleri, Bay bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab’a yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Somali Ulusal Ordusu’na bağlı Danab Özel Kuvvetleri, uluslararası ortakların desteğiyle Bula Fuley yerleşiminde örgütün kritik noktalarını hedef aldı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın kritik noktaları vuruldu

Operasyon kapsamında, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 20’den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Aynı operasyonda, terör örgütü Eş-Şebab'ın propaganda faaliyetlerinde kullandığı bir radyo istasyonu da imha edildi.

Söz konusu harekatın, iki gün önce Orta Jubba bölgesinde örgütün üst düzey yöneticilerinin hedef alınmasının ve dün Orta Şabelle’deki Wargaadhi yerleşimine yönelik Eş-Şebab saldırısının püskürtülmesinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi. Bu operasyonlarda toplam 164 teröristin etkisiz hâle getirildiği açıklanmıştı.

2006 yılında Somali’de ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, uzun yıllardır Somali hükümeti ve uluslararası barış gücü unsurlarına yönelik saldırılar düzenliyor. Somali güvenlik güçleri, 2022’den bu yana uluslararası ortakların desteğiyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.