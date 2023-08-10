Somali'de yolcu otobüsüne bombalı saldırı
Somali'de yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Somali'de bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yol kenarına döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Aşağı Şabel Valisi Muhammed İbrahim, Somali Ulusal Haber Ajansına yaptığı açıklamada, bir yolcu otobüsünün bombalı saldırıya uğradığını söyledi.
İbrahim, Eş-Şebab terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen bombalı saldırının iş adamlarını hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İbrahim, aralarında çocukların da olduğu 12 kişinin yaralandığını kaydetti.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele kararı almıştı.