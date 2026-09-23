Somali'deki askeri rolünü Türk ordusuna kaptıran Uganda Türkiye ile anlaşmaları askıya aldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Doğu Afrika bölgesinde yer alan Uganda, Somali'deki barış ve güvenlik misyonlarındaki askeri ağırlığını kaybetmesinin ardından Türkiye’ye yönelik tutumunu sertleştirdi. Bölgedeki askeri rollerin Türk ordusuna devredilmesiyle büyük bir gelir kaybına uğrayan Kampala hükümeti, Ankara ile yürütülen diplomatik ve askeri temaslara fren bastı.

Türk ordusunun artan rolü Uganda'da kayba yol açtı

Somali içerisindeki güvenlik mimarisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üstlendiği kritik roller ve stratejik varlık, Uganda’nın bölgedeki askeri fonlardan sağladığı finansal gelirlerin kesilmesine neden oldu. Yaşanan finansal ve stratejik kayıp, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açtı.

Savunma iş birliği anlaşması rafa kaldırıldı

Somali merkezli yaşanan bu gelişmelerin ardından Kampala yönetimi, Türkiye ile mevcut olan savunma sanayii ve askeri iş birliği süreçlerini askıya aldığını duyurdu. Alınan bu kararın arka planında askeri ve ekonomik güç dengelerinin değişmesi yer alıyor.

Türk altyapı projeleri ve şirketleri hedef alınıyor

Siyasi iddialar üzerinden Ankara yönetimi üzerinde baskı oluşturmayı hedefleyen Uganda hükümeti, ülkedeki Türk yatırımlarını da sürece dahil etti. Bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri ile yürütülen altyapı ve inşaat projelerinin bu gerilimden olumsuz etkilendiği bildirildi.