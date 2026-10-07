Somaliland Türkiye’yi tehdit gördü: İsrail’den hava savunma desteği istedi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz çevresinde yaşanan jeopolitik hareketlilik sürerken Somaliland yönetiminden Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bir açıklama geldi. Somaliland Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Danışmanı Mohamed Osman Fadal, Türkiye’nin Somali’deki askeri kapasitesini gerekçe göstererek İsrail ile güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Türkiye’nin askeri gücünü tehdit olarak görüyorlar

Fadal, Türkiye’nin Mogadişu yönetimine verdiği askeri desteğin yanı sıra bölgede bulunan F-16 savaş uçakları ve SİHA kapasitesinin Somaliland açısından tehdit oluşturduğunu savundu.

Somalilandlı yetkili, olası bir çatışma ihtimaline karşı Türkiye’ye karşı koyabilmek amacıyla İsrail’den hava savunma desteği istediklerini ifade etti.

Mogadişu ile Ankara arasındaki bağ endişelendiriyor

Somaliland Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Mohamed Abdirahman Hassan da Somali yönetiminin Somaliland’a karşı askeri bir operasyon düzenlemesinden endişe duyduklarını söyledi. Hassan, böyle bir durumda Türkiye’nin Mogadişu yönetimine doğrudan destek vermesinden çekindiklerini dile getirdi.

Somaliland yönetimi, İsrail ile geliştirilmek istenen güvenlik ilişkisini yalnızca Kızıldeniz ve Husiler kaynaklı tehditlerle açıklamıyor. Yönetim, bu iş birliğini Türkiye ile Somali arasındaki askeri ortaklığa karşı bir denge unsuru olarak da değerlendiriyor.

Türkiye Somali’de önemli bir ortak

Türkiye ile Somali arasındaki askeri ve ekonomik ilişkiler uzun yıllara dayanıyor. Ankara, 2017 yılında Mogadişu’da önemli bir askeri eğitim tesisi kurarak Somalili askerlerin eğitimine katkı sağladı.

İki ülke arasında 2024 yılında imzalanan 10 yıllık savunma ve ekonomik iş birliği anlaşması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali donanmasının eğitimi ve deniz güvenliği alanlarında rol üstleniyor. Türkiye ayrıca Somali açıklarında hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Berbera Limanı da gündemde

Bölgedeki gelişmelerde stratejik Berbera Limanı da öne çıkıyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail’in limanda deniz üssü kurmayı planladığını iddia etmişti.

Somaliland makamları ise bir üs anlaşmasının bulunmadığını savunurken, Somaliland Savunma Bakanlığı İsrail’in bölgedeki ordu ve polis güçlerine eğitim verdiğini doğruladı.

Somaliland’ın stratejik konumu

Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi yakınındaki konumu nedeniyle bölgedeki önemli ticaret güzergahlarının çevresinde yer alıyor.

İsrail ise 26 Aralık 2025’te Somaliland’ı resmi olarak tanıyan ilk Birleşmiş Milletler üyesi ülke olmuştu.