Son yüzyılda meydana gelen büyük depremler milyonlarca insanın yaşamını etkiledi, yüzbinlerce can aldı. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan depremler, şehirleri yerle bir etti, hafızalara derin izler bıraktı.

Son 100 yılın en yıkıcı depremleri, insanlığa doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

İşte son 100 yılın en büyük depremleri...

6 Şubat 2023

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri 6 Şubat 2023'te yaşandı.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa etkilendi. Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

22 Haziran 2022

Doğu Afganistan'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem en az bin kişinin ölümüne ve bin 500'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

19 Ağustos 2021

Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde iki binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 12 binden fazla kişi yaralandı. Haitili yetkililer, 600 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

15 Ocak 2021

Endonezya, 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve en az 105 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü ülkenin Sulawesi adası.

26 Kasım 2019

Arnavutluk, en güçlü depremlerinden birine tanık oldu. Üç binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 41 kişi hayatını kaybetti.

12 Kasım 2017

Irak-İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirleri yakınında bir bölgede 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İran ve Irak'ta en az 335 kişi yaşamını yitirdi, 4 bine yakın kişi de yaralandı.

7 Eylül 2017

Meksika'daki 8.1 büyüklüğündeki deprem, ülkede son 100 yılda görülen en büyük depremdi, ancak merkez üssü karadan uzaktaydı. Bu deprem sonucu Meksika'nın güneyinde ve Guatemala'da 65 kişi yaşamını yitirdi.

17 Eylül'de meydana gelen deprem daha küçük olmasına karşın daha fazla can aldı. 7.1 büyüklüğündeki deprem başkent Meksiko ve çevresinde 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

16 Nisan 2016

Ekvador'un sahili 7.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı ve deprem 650'den fazla can aldı. 16 bin kişi yaralandı, 7 bin bina çöktü.

26 Ekim 2015

Merkez üssü Afganistan'ın kuzeydoğusu olan 7.5 büyüklüğündeki deprem sonucu 400 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin çoğu Pakistan vatandaşıydı. Deprem Hindistan ve Tacikistan'da da hissedildi.

25 Nisan 2015

Nepal'de 1934'ten beri görülen en büyük deprem, 8 bin kişinin ölümüyle sonuçlandı, yüz binlerce kişiyi de evsiz bıraktı. 7.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, ülkenin bazı kesimlerinde dağlık köylerin yüzde 98'i yıkıldı.

25 Eylül 2013

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki köyleri dümdüz eden 7.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 300'den fazla kişi öldü.

11 Mart 2011

Japonya'da meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki deprem, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi ya da kaybolmasıyla sonuçlandı. Sarsıntı ülkede tsunamiye ve 1986'daki Chernobyl felaketinden bu yana görülen en büyük nükleer felakete yol açtı.

27 Şubat 2010

Şili'nin Conception kentinde meydana gelen deprem 700 can aldı. Deprem 8.8 şiddetindeydi.

12 Ocak 2010

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 230 binden fazla can aldı.

30 Eylül 2009

Endonezya'nın Sumatra adasını vuran 7.5 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetti.

12 Mayıs 2008

Çin'in Şiçuan eyaletindeki tek bir bölgede meydana gelen deprem sonucu 87 bin kişi ya hayatını kaybetti ya da kayboldu. Deprem sonucu 370 bin kişi de yaralandı. 7.8 büyüklüğündeki sarsıntı eyaletin başkenti Çengdu'nun yaklaşık 100 kilometre uzağında, öğle saatlerinde oldu.

15 Ağustos 2007

Merkez üssü denizin altında olan 7.9 büyüklüğündeki deprem Peru'nun kıyı eyaleti Ica'da 519 kişinin ölümüne yol açtı.

17 Temmuz 2006

Endonezya'da açık denizde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Cava Adası'nın güneybatı kıyılarında 200 kilometre boyunca tsunamiye yol açtı. 650'den fazla kişi hayatını kaybetti.

8 Ekim 2005

Pakistan'ın kuzeyini ve tartışmalı Keşmir bölgesini vuran 7.6 büyüklüğündeki deprem, 73 bin kişinin hayatına mâl oldu. Milyonlarca kişi de evsiz kaldı.

28 Mart 2005

Endonezya'nın Nias Adası'nı vuran 8.7 büyüklüğündeki depremde bin 300 kişi öldü.

26 Aralık 2004

9.2 büyüklüğündeki deprem Asya kıtasında dev dalgalara yol açtı. Kıtada yüz binlerce insan hayatını kaybetti.

26 Ocak 2001

Hindistan'ın kuzeybatısındaki Gucerat eyaletinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi evsiz kaldı.

21 Eylül 1999

Tayvan'ı vuran 7.6 büyüklüğündeki deprem 2 bin 500 kişinin ölümüne ve ada ülkesindeki her kentte zarara yol açtı.

17 Ağustos 1999

Kocaeli-Gölcük merkezli depremde, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, daha da fazlası yaralandı. Depremin büyüklüğü 7.4'tü.

27 Mayıs 1995

Rusya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki en büyük adası Sakhalin'i vuran 7.5 büyüklüğündeki deprem bin 989 Rus'un ölümüne neden oldu.

21 Haziran 1990

İran'ın Gilan eyaletini 7.4 büyüklüğündeki vuran depremde yaklaşık 40 bin kişi can verdi.

19 Eylül 1985

Meksika'nın başkenti Meksiko 8.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve deprem nedeniyle 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

28 Temmuz 1976

7.8 büyüklüğündeki deprem sonucu Çin'in kuzeydoğusundaki Tangshan kenti yerle bir oldu. 250 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

31 Mayıs 1970

And Dağları'nın Peru'daki kısmında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem toprak kaymasına yol açtı. Yungay kentitoprak altında kaldı, 65 bin kişi öldü.

22 Mayıs 1960

Dünyada şimdiye kadar ölçülen en şiddetli deprem Şili'yi vurdu. Deprem Richter ölçeğine göre 9.5 büyüklüğündeydi. Yüksekliği 10 metreyi bulan tsunami, bazı köylerin tamamını yıktı. Can kaybı konusunda farklı rakamlar var ancak yaklaşık 2 bin kişinin öldüğü sanılıyor.

1 Eylül 1923

Merkez üssü Japonya'nın başkenti Tokyo'nun biraz dışında olan Büyük Kanto Depremi sonucu yaklaşık 142 bin 800 kişi hayatını kaybetti. Depremin büyüklüğü farklı kaynaklara göre 7.9 ile 8.2 arasında değişiyor.