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Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 24'ü enkaz altından çıkarılan 27 Filistinlinin naaşının hastanelere nakledildiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 27 kişinin cansız bedeni ile 8 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 24'ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 47 bin 487 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 487'ye, yaralıların sayısı ise 111 bin 588'e çıktı.

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