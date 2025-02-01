Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 27 kişinin cansız bedeni ile 8 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 24'ünün enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 47 bin 487 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 487'ye, yaralıların sayısı ise 111 bin 588'e çıktı.