Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 248 Filistinli öldürüldü

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 400 bine ulaşırken, bu kişilerin yarısı 217 barınma merkezine sığındı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 56'sı güneydeki güvenli bölgelerden olmak üzere 248 Filistinliyi öldürdü; 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere toplam ölü sayısı 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

İsrail saldırılarında Gazze'de 15 bin 100 haneyi kapsayan 5 bin 635 bina tamamen yıkıldı, 10 bin 656'sında ikamet etmenin mümkün olmadığı, 139 bin konut kısmi zarar gördü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de toplamda yaklaşık 164 bin haneye ve 67 kamu kurumunun yanı sıra onlarca hizmet tesisine zarar verdi.

Gazze'deki 176 okul İsrail tarafından hedef alınırken bunlardan 30'u kullanılamaz hale geldi.