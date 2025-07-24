Son dakika... 49 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağının enkazı bulundu: İşte uçağın son görüntüsü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Amur bölgesinde radarlardan kaybolan ve 49 kişiyi taşıyan An-24 tipi uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. TASS haber ajansı, düşen uçakta kurtulan olmadığını açıkladı. Uçağın havadaki son görüntüsü ve enkazının bulunduğu anın videoları ortaya çıktı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Amur bölgesinde radarlardan kaybolan ve 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığı belirtildi.
Uçağın havadaki son görüntüsü...
Açıklamada, "Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) ait Mi-8 tipi helikopterle yapılan arama çalışmaları sırasında, uçağın gövdesi bulundu. Uçakta yangın var. Kurtarma ekipleri olay yerine doğru gidiyor." ifadeleri kullanıldı.
Uçağın enkazının bulunduğu an
Rus haber ajansı Tass'ın acil servislere dayandırdığı haberinde ise düşen uçağın Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında bulunduğu belirtildi.
TASS haber ajansı, düşen uçakta kurtulan olmadığını açıkladı.
Kötü görüş koşullarında iniş sırasındaki mürettebat hatasının, uçağın düşmesinin nedeni olarak değerlendiriliyor.