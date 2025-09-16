İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı! İsrailli Bakan: Gazze yanıyor

İsrail, Gazze şehrine kara harekatı başlattı. ABD merkezli Axios gazetesi, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu.

Haber, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi.

Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Filistinliler ağır bombardımanın başladığını söyledi. İsrail medyası ise Gazze'deki patlamaların Tel Aviv'den bile duyulduğunu belirtti.

En az 12 ölü, 50 yaralı

İsrail yerel basınında yer alan haberlere göre; tank ve insansız hava araçlarının birçok evi bombalaması sonucu sivillerin enkaz altında kaldığı bildirildi. Gazze’nin kuzeyindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında en az 8 kişinin öldüğü, şehrin batısındaki Sabra mahallesine yönelik bir diğer İsrail saldırısında 4 ise kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırılarda en az 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı: Gazze yanıyor

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise, sosyal medya platformu X üzerinden tepki çekecek bir paylaşımda bulundu.

İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırılarına atıfta bulunarak "Gazze yanıyor" diyen Katz, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyor ve IDF askerleri rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli şartları oluşturmak üzere kahramanca savaşıyor" dedi.

Saldırıların süreceğinin sinyalini veren Katz, "Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı: Artık aylarımız kalmadı, muhtemelen önümüzde günler ve belki de birkaç hafta var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas'a ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, "İsrailliler operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimimiz olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız kalmadı, muhtemelen önümüzde günler ve belki de birkaç hafta var. Bir numaralı tercihimiz, Hamas'ın 'silahsızlanacağız, artık tehdit oluşturmayacağız' dediği müzakereli bir çözümle bu işin sona ermesi" şeklinde konuştu.

Netanyahu işgal planını onaylamıştı

8 Ağustos’ta İsrail hükümeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.

İsrailli rehine aileleri: Netanyahu rehineleri kurban etmeyi seçti

Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.

Hamas: Rehinelerin hayatından Netanyahu sorumludur

Hamas’tan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği hatırlatılarak, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi.

ABD yönetiminin de işgalcilerin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik destek ve dezenformasyon politikası aracılığıyla soykırım savaşının tırmanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.