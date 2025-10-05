  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Son Dakika.. Trump'tan Hamas mesajı: İktidarda kalmaya devam ederse imha gerçekleşecek
Takip Et

Son Dakika.. Trump'tan Hamas mesajı: İktidarda kalmaya devam ederse imha gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, "Netanyahu bombardımanı sonlandırmaya hazır." ifadelerini kullandı. Bunun yanında Trump, "Eğer Hamas iktidarda kalmayı sürdürürse, tam bir imha gerçekleşecek” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son Dakika.. Trump'tan Hamas mesajı: İktidarda kalmaya devam ederse imha gerçekleşecek
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, CNN International'a kritik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Hamas’ın ciddiyetini yakında anlayacaklarını söyledi. Trump, “İsrail bombardımanı sonlandırmaya hazır. Eğer Hamas iktidarda kalmayı sürdürürse, tam bir imha gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

“Savaş henüz bitmedi, önümüzde yapılacak çok iş var"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayı sonlandırmayı ve Gazze’de kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan barış planına dair, “Savaş henüz bitmedi, önümüzde yapılacak çok iş var. Hamas ile İsrail arasında anlaşmaya yönelik görüşmeler sürüyor. Hamas’ın ciddiyetini, görüşmelerin gidişatına göre anlayacağız” açıklamasında bulundu.

"Rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyorum"

Rubio, Gazze'de savaş sonrası döneme ilişkin açıklamasında, "Hamas'sız bir yönetim yapısını üç günde kurmak mümkün değil." dedi.

Rehinelerin bu hafta serbest bırakılıp bırakılmayacağı sorusuna Rubio, "Rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyorum" yanıtını verdi.

Rubio ayrıca, İsrail'in geceden bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını ve 65 Filistinliyi katletmesini görmezden gelerek, Hamas'ın anlaşmaya gerçekten ciddi şekilde yaklaşıp yaklaşmadığının çok kısa sürede belli olacağını söyledi.

 

OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini günlük 137 bin varil artıracakOPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini günlük 137 bin varil artıracakEmtia Haberleri

 

İstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesi yarın yapılacakİstanbul Adli Tıp Kurumu hizmet binasının ihalesi yarın yapılacakGündem

 

Dünya
Erkeklerin ömrünü uzatacak yol bulundu!
Erkeklerin ömrünü uzatacak yol bulundu!
Hindistan’da öksürük şurubu faciası: 11 çocuk öldü, doktor gözaltına alındı
Hindistan’da öksürük şurubu faciası: 11 çocuk öldü, doktor gözaltına alındı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Savaş henüz bitmedi, daha yapılacak çok iş var
Hindistan’da sel felaketi: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Hindistan’da sel felaketi: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Putin, Kiev'e Tomahawk füzelerinin verilmesi halinde ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi
Putin, Kiev'e Tomahawk füzelerinin verilmesi halinde ABD ile ilişkilerin bozulacağını söyledi
Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak
Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak