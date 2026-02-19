Son dakika! ABD kritik saatler duyurdu! NOTAM: İran roket fırlatacak

Diğer yandan ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği bildirildi.

İran bu hafta Hürmüz Boğazı'nda deniz tatbikatları gerçekleşirmiş ve Perşembe günü Rusya ile ortak bir deniz tatbikatı planladığı da biliniyordu.

Gözler tatbikata çevrildi

Tesnim Haber Ajansına göre, her yıl İran, Rusya ve Çin arasında yapılan "Deniz Güvenlik Kuşağı" adlı tatbikat yarın Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde icra edilecek.

Tatbikat, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ile Çin ve Rus deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

İsrail alarm durumunda

İsrail basını, ABD'nin İran'a olası saldırısı nedeniyle Tel Aviv yönetiminin yüksek alarma geçtiğini yazdı



İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ABD'nin İran'a saldırması durumunda Tahran yönetiminin İsrail'e misilleme yapabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Bu bağlamda, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı ile sivil savunma ve acil durum birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verildiği aktarıldı.

ABD'nin İran'a saldırı başlatması ihtimali üzerine İsrail'de tüm kademelerde hazırlık toplantılarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Olası saldırının zamanlaması ve kapsamının ise henüz net olmadığı belirtildi.

İran'a saldırı ihtimali nedeniyle güvenlik kabinesi toplantısı pazar gününe ertelendi

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İran'a saldırı ihtimali nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde perşembe toplanacak İsrail güvenlik kabinesi de pazar gününe ertelendi.

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran'ın yürüttüğü dolaylı müzakerelerde Washington yönetiminin taleplerini karşılamadığını ancak zaman kazanmaya ve ABD'yi yanıltmaya çalıştığını öne sürdü.

Öte yandan haberde, diplomatik kaynakların Washington yönetiminin sabrının İran'ın beklediğinden daha çabuk tükeneceği yorumunda bulunduğu da aktarıldı.

ABD'nin İran'a saldırması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağı iddia ediliyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonun haberinde ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağı iddia edildi.

Kanal 12'ye konuşan üst düzey ABD'li bir yetkili, salı günü Cenevre'de İran'la yapılan ikinci tur nükleer müzakerelerin "tam bir fiyasko" olduğunu ileri sürdü.

Bir diğer ABD'li yetkili ise İran'a nükleer programına ilişkin önemli tavizler içeren şartları kabul etmesi için ay sonuna kadar süre verildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye "çok yakın" olduğunu öne süren ABD'li yetkililer, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Üst düzey İsrailli bir yetkili, "Takvim daralıyor. Bu durum askeri hazırlık açısından da geçerli. Sonunda kararı verecek tek bir kişi var." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında, Umman aracılığında salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde 2,5 saat süren nükleer müzakerelerin ikinci turu yapılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin "bazı açılardan iyi gittiğini" ancak askeri seçenekler de dahil, İran'ın ABD'nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ikinci tur nükleer müzakereler sonrası ülkesinin nükleer programına ilişkin, "Nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.