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ABD, Rusya yakınlarına 2 nükleer denizaltı konuşlandıracak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya yakınlarına 2 nükleer denizaltı konuşlandırılması için emir verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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ABD, Rusya yakınlarına 2 nükleer denizaltı konuşlandıracak
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in, nükleerle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Donald Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullandı.

Nükleerle ilgili konularda söylenen sözlerin önemli olduğunu belirten Trump, "Sözler önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu, o durumlardan biri olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Medvedev, pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.

Dmitriy Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında." ifadesini kullanmıştı.

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