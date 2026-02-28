SON DAKİKA... ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Trump'tan açıklama: 'Büyük bir operasyon başlattık'

İran’ın başkenti Tahran’da peş peşe patlama sesleri duyuldu.

İsrail Savunma Bakanı: 'Önleyici bir saldırı' başlattık

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail’in İran’a "önleyici bir saldırı" başlattığını açıkladı.

Bakan Katz, yaptığı açıklamada, “ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini” belirtti.

Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.

Trump: Büyük bir operasyon başlattık

Saldırıyla ilgili ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "Büyük bir operasyon başlattık" dedi.

İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddiası

İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'da Tahran yönetimine ait çok sayıda noktanın hedef alındığını ileri sürdü. İran medyasına göre başkent Tahran'a yönelik saldırıda Cumhurbaşkanlığı binası ve hükümet yerleşkesi hedef alındı.

Haberde, İsrail'in İran'a yönelik ikinci bir saldırı dalgası başlattığı bildirilirken İsrail ordu radyosu, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını öne sürdü.

İran'da hangi şehirler hedef alındı?

İran basını, İsrail saldırılarında başkent Tahran’ın yanısıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerinin hedef alındığını yazdı.

İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.

İran'da internet kesintileri başladı: Siber saldırı düzenlendi

İran’da internet kesintileri artarken İsrail basını İran'a yönelik siber saldırılar düzenlendiğini bildirdi

İran'dan 'misilleme saldırı' açıklaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını açıkladı.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak" ifadelerini kullandı.

Reuters: Hamaney güvenli bir yere götürüldü

Reuters haber ajansı, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğünü aktardı.

İsrail güvenlik önlemlerine başladı: Sirenler çaldı, telefonlara uyarı alarmı gönderildi

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

“Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.

İsrail hava sahası kapatıldı, uçuşlar iptal edildi

İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail hava sahasının kapatıldığını, tüm sivil uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

İsrail'den 'saldırı ABD ile ortak' açıklaması: Saldırı tarigi haftalar önce belirlendi

İsrail güvenlik kaynakları, "İran'a yönelik saldırı, ABD-İsrail ortak operasyonudur" dedi.

İsrailli bir savunma yetkilisi, İran'a yönelik saldırının ABD ile koordinasyon içinde aylardır planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini ifade etti.

ABD'li yetkili: İran'a saldırıyı İsrail ile ortak düzenledik

Bir ABD’li yetkili de Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırıların ABD ve İsrail tarafından ortaklaşa yürütülen bir askeri operasyon kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Yetkili, operasyonun detaylarına ilişkin kapsamlı bilgi paylaşmazken, saldırıların iki ülkenin koordinasyonu ile planlandığını ve icra edildiğini belirtti.