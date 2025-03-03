Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika, Almanya’nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığı arasına daldı. Polis bölgede operasyon başlattı.

Mannheim'da polis, geniş çaplı bir polis operasyonu nedeniyle vatandaşlara şehir merkezinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor

Mannheim24 haber sitesinin bildirdiğine göre, siyah bir SUV, merkezi konumdaki Paradeplatz meydanından şehrin simgesi su kulesine doğru yüksek hızla ilerleyerek insanların üzerine sürdü ve birkaç kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı.

Tüm güvenlik güçleri harekete geçti

Bild'in haberine göre, saldırının ardından şehrin dışına çıkan tüm yollar ve köprüler, silahlı polisler tarafından kontrol ediliyor ve bir helikopter Mannheim üzerinde daireler çiziyor.

Polis bölgeden uzak durulması çağrısı yapıyor

Polis teşkilatı X'ten yaptığı açıklamada bölgeden "büyük ölçekte" kaçınılması gerektiğini paylaştı. Vatandaşların cep telefonlarına bölgeden uzak durulması yönünde mesaj gönderildi.

Olay karnaval sezonu geçit töreni sırasında oldu

Olay, kalabalık grupların Almanya'nın Karnaval sezonunu kutlamak üzere geçit törenleri düzenlemek için toplandığı sırada meydana geldi.

Alman gazetesi Bild, saldırıda en az bir kişinin yaşamın yitirdiğini aktardı.