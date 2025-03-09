  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray yakınlarına çatışma: Silahlı şahıs vuruldu
Takip Et

Beyaz Saray yakınlarına çatışma: Silahlı şahıs vuruldu

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişi, Gizli Servis ajanları tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyaz Saray yakınlarına çatışma: Silahlı şahıs vuruldu
Takip Et

ABD'de yerel polis, Indiana'dan Washington'a gidiyor olabilecek "intihar eğilimli bir kişiyi" tespit ederek Gizli Servis'le temasa geçti.

Gizli Servis ajanları şüphelinin aracını kısa süre içerisinde buldu. Araç, Beyaz Saray'ın yanındaki Eisenhower Yönetici Ofis Binası'nın yakınında park edilmişti.

Silahlı çatışma yaşandı

Memurlar yaklaşırken, şüpheli şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı bir çatışma yaşandı.

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guiglielmi tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir açıklamada, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı" ifadelerine yer verildi.

Gizli Servis memurları tarafından yaralanarak hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

New York’ta orman yangınları kontrolden çıktı: Olağanüstü hal ilan edildiNew York’ta orman yangınları kontrolden çıktı: Olağanüstü hal ilan edildiDünya
Nisan ayında emekli olan bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte detaylar...Nisan ayında emekli olan bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte detaylar...Ekonomi
Hollanda'dan Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro'luk yeni destek paketiHollanda'dan Ukrayna'ya 3,5 milyar Euro'luk yeni destek paketiDünya
Kirayı elden ödeyenler dikkat! Maliye denetimlerini sıkılaştırdı: 20 milyon TL'ye kadar cezası varKirayı elden ödeyenler dikkat! Maliye denetimlerini sıkılaştırdı: 20 milyon TL'ye kadar cezası varEkonomi

 

Dünya
DSÖ'den, Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklama
DSÖ'den, Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklama
Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 48 bin 458'e yükseldi
Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 48 bin 458'e yükseldi
Çinli bilim insanları, Antarktika'da 6 yeni bakteri cinsi keşfetti
Çinli bilim insanları, Antarktika'da 6 yeni bakteri cinsi keşfetti
Fransa'dan Ukrayna'ya 195 milyon Euro yardım
Fransa'dan Ukrayna'ya 195 milyon Euro yardım
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Lazkiye ve Tartus’ta 745 Alevi sivil öldürüldü
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: Lazkiye ve Tartus’ta 745 Alevi sivil öldürüldü
Fransa'dan, Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklama: "Derin endişe duyuyoruz"
Fransa'dan, Lazkiye'deki olaylara ilişkin açıklama: "Derin endişe duyuyoruz"