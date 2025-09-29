Beyaz Saray'dan Trump ile Netanyahu görüşmesi öncesi açıklama: Gazze'de anlaşmaya çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek. Görüşmeden önce açıklama yapan Beyaz Saray, Gazze konusunda yürütülen müzakerelerde "anlaşmaya çok yakın" olduklarını duyurdu.

Açıklamada, "Her iki tarafın da kabul etmesini umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da süreç kapsamında Katar ile görüşeceği belirtildi.

Trump'ın Gazze planı ne?

Trump’ın Gazze planı hakkında basına bazı bilgiler sızdı. Bu bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim Gazze’yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze’deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.