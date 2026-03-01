Son dakika! Bu kez Trump duyurdu: Hamaney öldü

İsrail, düzenlenen saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürüldüğünü doğruladığını ileri sürmüş, İran tarafı ise iddiaları yalanlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü duyurdu.

İran'ın en tepe ismiydi

86 yaşındaki Hamaney, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin ölümünün ardından 1989'da İran'ın dini lideri olmuştu. Hameney, İran'ın siyasi, askeri ve dini kurumları üzerinde büyük etkisi bulunuyor ve iç ve dış ilişkileri yönlendiriyordu.

İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği liderlik makamı, ülke yönetiminin en üst otoritesi konumunda bulunuyor.

Trump açıklamasını sosyal medyadan yaptı

Trump yaptığı açıklamada, "Hamaney, tarihin en kötü insanlarından biriydi, öldü. Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar ve Hamaney ile onun kana susamış haydut çetesi tarafından öldürülen ya da sakat bırakılan dünyanın birçok ülkesinden insan için de adalettir.

İstihbaratımız ve son derece gelişmiş takip sistemlerimizden kaçamadı ve İsrail ile yakın çalışarak, onun ya da onunla birlikte öldürülen diğer liderlerin yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Bu, İran halkı için ülkelerini geri alma adına tek ve en büyük fırsattır.

Devrim Muhafızları (IRGC), ordu ve diğer güvenlik ile polis güçlerinin birçoğunun artık savaşmak istemediğini ve bizden dokunulmazlık talep ettiğini duyuyoruz. Dün gece söylediğim gibi, “Şimdi dokunulmazlık alabilirler, daha sonra sadece ölüm alırlar!”

Umarım Devrim Muhafızları ve polis, İranlı vatanseverlerle barışçıl şekilde birleşir ve ülkeyi hak ettiği büyüklüğe geri getirmek için tek bir birim olarak birlikte çalışır. Bu sürecin yakında başlaması gerekir; çünkü yalnızca Hamaney’in ölümü değil, ülke de sadece bir gün içinde büyük ölçüde yıkılmış, hatta adeta yerle bir edilmiştir.

Ancak ağır ve nokta atışı bombardıman, Orta Doğu’da ve hatta dünyada barış hedefimize ulaşana kadar hafta boyunca ya da gerektiği sürece kesintisiz devam edecektir.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.