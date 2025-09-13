  1. Ekonomim
  Kamçatka bu kez 7.4 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı! İşte deprem anı (Video)
Kamçatka bu kez 7.4 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı! İşte deprem anı (Video)

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Kamçatka bu kez 7.4 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı! İşte deprem anı (Video)
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Tsunami uyarısı yapıldı

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede meydana gelen depremin ardından uzmanların sosyal tesisleri ve konutları incelemeye başladığını belirterek, tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini aktardı.

Bölgenin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğine dikkati çeken Solodov, "Tsunami tehdidi ilan edildi" dedi.

Solodov, vatandaşların Halaktırskiy Plajı ve diğer tsunami tehlikesi olan bölgelerde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yıkım ve ciddi hasar yok

Solodov, halihazırda yıkım veya ciddi hasar bilgisi bulunmadığını açıkladı.

