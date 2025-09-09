Son dakika... Doha'da patlama sesleri: Üst düzey bir Hamas yetkilisine suikast girişimi

Katar'ın başkenti Doha'da çok sayıda patlama meydana geldiği bildirildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'dan dumanlar yükseliyor

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Katara bölgesi üzerinde dumanların yükseldiğini söyledi.

Hamas yöneticileri hedef alındı

Axios haber ajansının üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırarak, Doha'daki patlamaların, üst düzey Hamas yöneticilerine yönelik İsrail'in suikast saldırısı olduğunu bildirdi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu: Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastinden kurtulduğunu bildirdi.

Gazze lideri Khalil al-Hayya saldırıdan kurtuldu

Al Jazeera, Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, Hamas'ın Gazze lideri Khalil al-Hayya'nın saldırıdan kurtulduğunu duyurdu.

İsrail saldırıyı üstlendi

İsrail ordu radyosu, yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi. Açıklamada, "İsrail, Katar'daki Hamas yöneticilerine saldırı düzenlemeye çalıştı. Saldırı, Hamas liderliğinin tepesini hedef aldı" denildi.

İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin-Bet, Katar'daki patlamaların ardından yer ismi belirtmeden, Hamas liderlerini hedef alan suikast düzenlediklerini duyurdu. İsrail basınına göre saldırıya "Ateş Zirvesi" ismi verildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi: Tüm sorumluluğu alıyoruz

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bugünkü saldırılar İsrail'in bağımsız bir operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" denildi.

Hamas müzakere heyeti hedef alındı

Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise, Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi.

Basında ayrıca saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürüldü.

İsrail Ynet News'in bildirdiğine göre toplantıya katılan Hamaslı isimler şu şekildeydi:

Halil el Hayya, Zahir Cebbarin, Halid Meşhal, Muhammed Derviş, Razi Hamid ve İzzet el Rişk.

İsrail suikast tehdidinde bulunmuştu

Saldırı, İsrail ordusu komutanı Eyal Zamir'in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

İsrail, ABD'yi saldırıdan önce bilgilendirdi

Reuters'ın bildirdiğine göre İsrail, ABD'yi saldırıdan önce bilgilendirdi.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, İsrail saldırısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşmasına varılması için sunduğu yeni taslağın görüşüldüğü toplantı sırasında düzenlendiğini belirtti.

İsrail basını, saldırı öncesi Tel Aviv yönetiminin ABD'yi bilgilendirdiğini, Trump'ın Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlenmesine "yeşil ışık yaktığını" belirtti.

Basında ayrıca saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürüldü.

Katar’dan İsrail saldırısına kınama

İsrail’in saldırısına kınama Katar Dışişleri Bakanlığından geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Katar’da Hamas siyasi bürosunun birkaç üyesinin yaşadığı binaya düzenlenen saldırıyı "en şiddetli şekilde kınadıklarını" söyledi.

El-Ensari, "Bu suç niteliğindeki saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali, Katarlıların ve Katar'da yaşayanların güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

el- Ensari, Katar’ın İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit ettiklerini dile getirerek, "Bu saldırıyı şiddetle kınayan Katar, İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenliği sürekli olarak tehlikeye atmasını, ayrıca güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü eylemi hoş görmeyeceğini teyit eder" diyen el-Ensari, soruşturmanın en üst düzeyde devam edeceğini ve ayrıntıların elde edilir edilmez kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı: İsrail uluslararası hukuku ihlâl etti

Bir diğer açıklama İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine saldırısının tehlikeli ve olduğunu ve uluslararası hukuku ihlâl ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres İsrail'in Katar saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınayarak bunun Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı

Ayrıntılar geliyor...