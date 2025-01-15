Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları!

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Reuters ajansı "Gazze'de ateşkes onaylandı" ifadelerine yer verirken, Katar merkezli El Cezire de "Hamas ateşkesi onayladı" haberini son dakika duyurdu.

Anlaşmanın ayrıntıları

Reuters haber ajansı, anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre ateşkesı̇n devam ettı̇ğı̇ her gün 50'sı̇ yakıt taşıyan 600 kamyon ı̇nsanı̇ yardım Gazze'ye gı̇recek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek.

İsraı̇l, 7 Ekı̇m 2023 tarı̇hı̇nden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Fı̇lı̇stı̇nlı̇ kadın ve çocukları bı̇rı̇ncı̇ aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak.

Hamas ise anlaşmanın ilk gününde 3 rehineyi serbest bırakacak. Ayrıca ilk aşamada toplam 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

İsraı̇l her sivil rehineye karşılık 30, her İsrailli kadın askere karşılık ise 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.Bu da 1000'den fazla tutuklu filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek.

Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.

100 İsrailli Hamas'ın elinde

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nda 250 kişiyi rehin almıştı.

Yaklaşık 100 İsrailli hala Gazze Şeridi'nde esir tutuluyor ve ordu bunların en az üçte birinin öldüğüne inanılıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre ise İsrail'in misilleme saldırısında yarısından fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 46 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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