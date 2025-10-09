Son dakika... Gazze'de tarihi barış anlaşması imzalandı

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail anlaşmaya vardı.

İsrail ve Hamas, Mısır'da ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze ateşkes anlaşmasına imzayı attı.

Tarihi anlaşmayı Mısır basını duyurdu

Bilgiyi, Mısır'ın El Kahire haber ajansı aktardı.

Anlaşma, müzakerelerin dördüncü gününde düzenlenen törende imzalandı. Reuters'a konuşan bir kaynak, rehinelerin cumartesi gününden pazartesiye kadar bırakılabileceğini ifade etti.

Mısır basını, ateşkesin saat 12.00'de imzalanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının "memnuniyetle" karşılandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" denildi.

İsrail Ordusu Gazze'deki birliklerin geri çekilmeye hazırlandığını duyurdu

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı ve Gazze'deki birliklerin geri çekilmeye hazırlandığı belirtildi.

İsrail kamu yayıncısı KAN ise, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiğini bildirdi.

İsrail merkezli i24 kanalının aktardığına göre ordu geri çekilme için hükümetin onayını bekliyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ofisi'nden yapılan açıklamada, hükümetin oylamasının ardından ateşkesi resmen kabul edecekleri belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: Dünya tarihi bir ana tanıklık ediyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ateşkes anlaşmasına ilişkin "Dünya, savaşa karşı barış iradesinin zaferini simgeleyen tarihi bir ana tanıklık ediyor" ifadesini kullandı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, rehinelerin cumartesi gününden pazartesiye kadar bırakılabileceğini ifade etti.

Witkoff ve Kushner'in İsrail'e gidebilir

Öte yandan İsrail basını, SABD'nin Ortadoğu elçisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in bu gece İsrail'e gideceğini yazdı.

Gazze dumanlar yükseldiği görülüyor

Ancak El Cezire televizyonunun bildirdiğine göre anlaşmaya rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarına bu sabah da devam ediyor. Gazze'den gelen görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

Gazze'nin Deyr Belah kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesini bekliyor. Evlerine ve yaşadıkları bölgeleri dönmek isteyen binlerce Filistinli, ateşkesi beklerken günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Ayrıntılar geliyor...