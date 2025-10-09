Son dakika... Gazze'de tarihi barış anlaşması imzalandı! Trump'ın İsrail'e gideceği belirtiliyor

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen müzakerelerde, Hamas ve İsrail anlaşmaya vardı.

İsrail ve Hamas, Mısır'da ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze ateşkes anlaşmasına imzayı attı.

Tarihi anlaşmayı Mısır basını duyurdu

Bilgiyi, Mısır'ın El Kahire haber ajansı aktardı.

Anlaşma, müzakerelerin dördüncü gününde düzenlenen törende imzalandı. Reuters'a konuşan bir kaynak, rehinelerin cumartesi gününden pazartesiye kadar bırakılabileceğini ifade etti.

Mısır basını, ateşkesin saat 12.00'de imzalanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, ateşkes anlaşmasının "memnuniyetle" karşılandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz" denildi.

İsrail basını: Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın pazar günü İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ardından yapılacak ziyaret kapsamında Trump'ın İsrail Meclisine hitap etmesinin planlandığı ifade edildi.

Trump'ın ayrıca fiziksel ve ruhsal sağlıklarının elvermesi halinde serbest bırakılacak İsrailli esirlerle de görüşmek istediği kaydedildi.

Ancak Trump daha önce yaptığı açıklamada İsrailli esirlerin 13 Ekim Pazartesi teslim edileceğini açıklamıştı.

Ziyaretinin "kısa süreli" olacağı söylenen Trump'ın esirlerle görüşebilmesi için Hamas'ın esirleri pazartesi yerine pazar günü serbest bırakması gerekiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası Trump ile telefonda görüşmüş ve İsrail'e davet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi: Gazze’de ateşkes hükümetin onayından sonra devreye girecek

Tarafların üzerinde mutabakata vardığı Gazze'de ateşkes anlaşmasının, İsrail hükümeti tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için hükümet tarafından onaylanması bekleniyor.

Daha önce kabine toplantısının 17.00'da yapılacağı bildirilse de İsrailli bakanlara, bugün saat 18.00'da "esirlerin serbest bırakılması taslağı" gündemiyle oturum çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Kabinenin anlaşmayı onaylamasının ardından mutabakata varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: Dünya tarihi bir ana tanıklık ediyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, ateşkes anlaşmasına ilişkin "Dünya, savaşa karşı barış iradesinin zaferini simgeleyen tarihi bir ana tanıklık ediyor" ifadesini kullandı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, rehinelerin cumartesi gününden pazartesiye kadar bırakılabileceğini ifade etti.

Witkoff ve Kushner'in İsrail'e gidebilir

Öte yandan İsrail basını, SABD'nin Ortadoğu elçisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in bu gece İsrail'e gideceğini yazdı.

Gazze dumanlar yükseldiği görülüyor

Ancak El Cezire televizyonunun bildirdiğine göre anlaşmaya rağmen İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılarına bu sabah da devam ediyor. Gazze'den gelen görüntülerde bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

Gazze'nin Deyr Belah kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesini bekliyor. Evlerine ve yaşadıkları bölgeleri dönmek isteyen binlerce Filistinli, ateşkesi beklerken günlük yaşamlarını sürdürüyor.

Ateşkesin ilan edilmesinin ardından İsrail ve Gazze'de sevinç yaşandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme girişiminin ilk aşaması kapsamında ateşkes ve rehine anlaşmasının açıklanmasının ardından İsrailliler ve Filistinliler sevinç yaşadı.

Anlaşma haberi İsrail, Gazze ve diğer yerlerde kutlamalara yol açtı. Rehinelerin aileleri havai fişekler atarken, Filistinliler de kan dökülmesinin durması umuduyla alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Dünyadan ateşkes anlaşmasına destek

Rusya

Kremlin, Gazze'de kalıcı çözüme yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilen Hamas ile İsrail arasındaki anlaşmaya destek verdiğini açıkladı.

Moskova yönetimi, ateşkes sürecinin bölgedeki insani krizi hafifletmesini umduklarını bildirdi.

İspanya

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ortadoğu’dan gelen haberi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Bunun adil ve kalıcı bir barışın başlangıcı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sanchez, “Tanık olduğumuz vahşetin bir daha tekrarlanmaması için diyalog, insani yardım ve adalet zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Almanya

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmanın ilk adımlarının "cesaret verici" olduğunu belirtti.

Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

"İsrail ile Hamas arasında varılan anlaşmanın ilk adımları cesaret veriyor." ifadesini kullanan Merz, bu adımların esirlere ve ailelerine, Gazze'deki insanlara ve tüm bölgeye umut verdiğini vurguladı.

Uzun zamandır ilk kez bölgede gerçek bir barış ihtimalinin bulunduğunu belirten Merz, tüm taraflara savaşı sona erdirmeye ve kalıcı barışın yolunu açmaya yönelik taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Başbakan Merz, Almanya'nın bu süreci kararlılıkla desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da X'ten yaptığı açıklamada, "Gazze müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeden mutlu olduğunu" aktardı.

Wadephul, "İlk aşama üzerinde anlaşmaya varılması esirlerin serbest bırakılmasının ve ateşkesin yakın olduğu anlamına geliyor." ifadesine yer verdi.

Wadephul, Almanya'nın barışa giden sonraki adımları desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze ateşkes anlaşmasının ilk aşamasına ilişkin mutabakatı memnuniyetle karşıladı ve anlaşmanın “savaşın sonuna” ve “iki devletli çözüme dayalı siyasi çözümün başlangıcına” işaret etmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki hükümetten Filistinlilere "dikkatli olma" uyarısı

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, bölge sakinlerine ateşkes yürürlüğe girmeden önce yaşanabilecek olası gelişmelere karşı azami dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli yetkili makamlardan, net ve teyit edilmiş bir açıklama gelmeden, halkın bulundukları yerlerden hareket etmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye veya tam tersi yönde resmi güvenlik talimatları açıklanmadan hareket etmeme çağrısında bulunuldu.

Bu uyarının, olası ihlaller, saldırılar ya da İsrail işgal güçlerinin ateşkes yürürlüğe girmek üzereyken gerçekleştirebileceği eylemlere karşı önlem amacı taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Filistinlilerin korunmasının ulusal bir öncelik ve ortak bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 67 bin 194'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları kapsamında son 24 saatte hastanelere 11 ölü ve 49 yaralının ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 598 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 849 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 615'e, yaralananların sayısının da 19 bin 177'ye çıktığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 194'e, yaralı sayısı 169 bin 890'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​