Hamas anlaşmayı kabul etti

Hamas ve İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de savaşın sona ermesini öngören Gazze planını kabul etmesinin ardından Mısır'da başlayan ateşkes müzakereleri tüm hızıyla devam ediyor.

Lübnan basınından El Mayadeen'e göre Hamas, Mısır'da Gazze için yapılan ateşkes anlaşmasını kabul etti.

Haberde, "Hamas ve İsrail, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını bugün Kahire saatiyle öğlen 12:00'de imzalayacak. Anlaşma, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde imzalanacak." ifadeleri yer aldı.

Hamas ve Mısır istihbaratı anlaşmaya son rötuşları yapmaya hazırlanıyor

Reuters ajansı da Hamas ve Mısır istihbaratı başkanının tarihi Gazze anlaşmasına son rötuşları yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Anlaşmanın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, ABD Başkanı Trump’ın resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Donald Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında gelişen diplomatik süreç devam ediyor.

Donald Trump geçtiğimiz hafta Axios'a yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun plana razı olması gerektiğini belirtmiş ve "Netanyahu razı oldu. Razı olmak zorunda başka seçeneği yok. Benimleysen razı olacaksın." şeklinde konuşmuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de anlaşmaya varılması konusunda çok yardımcı olduğunu söylemişti.

Bir diğer açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için çok çaba sarf ettiğini söyleyen Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü biri, Hamas ona çok saygı duyuyor." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı'nın Gazze planı uyarınca, Filistinlilerden oluşan teknokrat bir hükümet kurulması öngörülüyor.

Uluslararası uzmanların ve politikacıların yer alacağı Barış Kurulu'na ise Donald Trump başkanlık edecek. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın da kurulda yer alması bekleniyor.

Fransa ve İngiltere, plana olan desteklerini belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'nin gelecekti yönetiminin Mahmud Abbas yönetimi tarafından üstlenilmesinin daha iyi olacağını belirtmişti.

Putin, barışa yol açması durumunda Trump'ın planına destek vermeye hazır olduklarını dile getirmişti.