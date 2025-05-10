SON DAKİKA... Hindistan vurdu, Pakistan misilleme saldırısı başlattı (Video)

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın Pencap eyaletinden 6 balistik füze fırlattığını ve bunlardan 5'inin eyaletin Amritsar kentine isabet ettiğini belirtti.

Pakistan hükümetinin X hesabındaki paylaşıma göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Adampur köyünden 6 balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

Chaudhry, fırlatılan bu füzelerden birinin yine Adampur bölgesine düştüğünü, diğer 5'inin ise Pencap eyaletindeki Amritsar kentine isabet ettiğini kaydetti.

Hindistan ordusunun ülkedeki Sih topluluğu hedef aldığını savunan Chaudhry, her türlü "terör eylemini" kınadıklarını aktardı.

Chaudhry, gece yarısından sonra yaptığı basın bilgilendirmesinde de Hint füzelerinin, İslamabad Nur Khan Hava Üssü, Pencap'ın Çakval bölgesindeki Mureed Hava Üssü ve Shorkot Üssünü hedef aldığını ancak Pakistan Hava Kuvvetleri unsurlarının güvende olduğunu kaydetti.

Korgeneral Chaudhry, Hindistan'a karşılık vereceklerini aktardı.

Hint basını, Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarındaki Ravalpindi kenti ile ülkenin en büyük şehri Lahor'da da patlamalar olduğunu iddia etti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki askeri gerilim tırmanırken, Pakistan’dan Hindistan’ın saldırılarına karşı yeni operasyon misillemesi geldi. Pakistan hükümeti, Hindistan’a yönelik "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Pakistan ordusu: Hindistan'ın saldırılarına karşılık verildi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın füze saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan'da çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı bildirildi.

Pakistan ordusu, Hindistan'a düzenlediği karşı füze saldırılarının da görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Başbakan Şerif, Ulusal Komuta Otoritesi'ni toplantıya çağırdı, uçuşlar iptal edildi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu gelişmelerin ardından Ulusal Komuta Otoritesi'ni toplama kararı aldı.

Hindistan saldırıları nedeniyle Pakistan hava sahası uçuşlara kapatıldı, ülkedeki iç ve dış hat uçuşları iptal edildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde başkent İslamabad'ın yakınındaki Ravalpindi şehrindeki Nur Han Havalimanı da dahil olmak üzere ülkedeki 3 ayrı hava limanının Hindistan ordusunca füzelerle hedef alındığı belirtilmişti.

Hedef alınan diğer iki havalimanının ise Pencab eyaletinde yer alan Murid ve Shorkot olduğu ifade edilen açıklamada, Hindistan'ın attığı bazı füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği aktarılmıştı.

Açıklamada, 3 ayrı havalimanına düzenlenen saldırılarda herhangi bir hasar oluşmadığı ve can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

Öte yandan Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda Pakistan Hava Kuvvetlerine ait gereçlerde herhangi bir hasar olmadığını bildirmişti.

Hindistan Sindoor Operasyonu’nu başlatmıştı

22 Nisan’da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesi Hindistan-Pakistan arasında gerilimi artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia ederken, İslamabad yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan’a yönelik "Sindoor Operasyonu"nu başlatarak "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. İki ülke arasında başlayan askeri çatışmalarda can kayıpları yaşanmıştı.

Pakistan "karşılık" uyarısında bulunmuştu

Günün erken saatlerinde Pakistan hükümetinden yapılan son açıklamada, Hindistan ordusunun ülkedeki askeri üslere yeni füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirilmişti. Füzelerin Pakistan’ın hava savunma sistemi tarafından önlendiği belirtilen açıklamada, "Hindistan, şimdi Pakistan’ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır" uyarısında bulunulmuştu.