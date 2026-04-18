Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere ateş açıldı! İran dini lideri Hamaney'den 'savaşa hazırız' mesajı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasının ardından tansiyon bir kez daha yükseldi. İngiliz Reuters haber ajansının 3 deniz güvenliği ve nakliye kaynağına dayandırdığı haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan en az 2 ticari gemiye ateş açtı.

"İran uyarı yapmadan ateş açtı"

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) ise İran Devrim Muhafızları'na ait 2 hücumbotu tarafından 1 tankere ateş açıldığını aktardı. Hücumbotlarının telsizle uyarı yapmadığı, mürettebatın güvende olduğu belirtildi.

Hamaney'den 'savaşa hazırız' mesajı

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ABD ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik devam ederken "İran donanmasının düşmanlarına yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır olduğunu" söyledi.

Hamaney, Ordu Günü vesilesiyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamasında, ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey ordu komutanlarını ve askerleri anan Hamaney, İran ordusunun "hem ABD'nin, hem Şah tiranlığından hayatta kalanların hem de İran'ı parçalamak isteyen ayrılıkçıların hain planlarına karşı durduğunu" ve ülkenin topraklarını ve karasularını cesaretle savunduğunu ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a açtığı savaşa işaret eden Hamaney, "İran ordusu, Silahlı Kuvvetlerdeki yoldaşlarıyla omuz omuza durarak, küfür ve kibrin önde gelen iki ordusuyla savaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İnsansız hava araçları Amerikan ve Siyonist suçluları yıldırım hızıyla vururken İran'ın cesur donanması da düşmanlarına yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazırdır."

Dün açılan Hürmüz, bugün yeniden kapanmıştı

İran ile ABD arasındaki savaşta tansiyon yükselmişti. İran, dün açılan Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle bugün yeniden kapatmıştı.