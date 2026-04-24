İran heyeti, ABD ile görüşmeler için bu gece Pakistan'a gidecek

Pakistan hükümet kaynaklarına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin küçük bir heyetle bu gece İslamabad’a gitmesi bekleniyor. Bu ziyaret sonucunda ABD ile barış görüşmelerinin yapılması bekleniyor.

Güvenlik ve diplomatik hazırlıkların da İslamabad’da sürdüğü belirtilirken, kaynaklar ABD’ye ait lojistik ve güvenlik ekibinin olası görüşmeler öncesinde şehre ulaştığını doğruladı.